Mario Adinolfi scopre dell’elezione di Papa Leone XIV e non riesce a trattenere le lacrime VIDEO

Mario Adinolfi è scoppiato in lacrime alla notizia dell'elezione di Papa Leone XIV. In un toccante video, il momento emozionante si è trasformato in uno spettacolo di sentimenti, mentre il noto commentatore si lasciava trasportare dall'emozione. Scopri di più su questa reazione genuina e commovente nell'articolo di Novella 2000.

Il Papa è stato eletto in questi giorni e stasera MarioAdinolfi è scoppiato a piangere non appena ha visto le immaginiL'articolo MarioAdinolfiscopredell’elezione di PapaLeone XIV e non riesce a trattenere le lacrime (VIDEO) proviene da Novella 2000. 🔗Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Mario Adinolfi scopre dell’elezione di Papa Leone XIV e non riesce a trattenere le lacrime (VIDEO)

