Mario Adinolfi replica offeso al commento piccato di Loredana Cannata sul suo peso | Una bastar**ta!

Mario Adinolfi non ha mancato di rispondere con fermezza al commento offensivo di Loredana Cannata riguardo al suo peso. Definendo le sue parole “una bastar**ta”, Adinolfi ha alzato il tono della polemica, mettendo in luce le tensioni tra i due. Scopri tutti i dettagli di questo acceso scambio di opinioni nell'articolo di Novella 2000.

