Mario Adinolfi? Cosa è successo prima della partenza Isola dei Famosi Carly Tommasini sbugiardata dall’altra naufraga

La moglie di Mario Adinolfi, Carly Tommasini, si trova al centro di un acceso confronto all'Isola dei Famosi. Durante un isolamento a Montecristo, ha svelato dettagli compromettenti sugli altri naufraghi, attirandosi l'ira di un'altra concorrente. Tensione alle stelle, mentre le dinamiche di gruppo si infiammano e la verità inizia a emergere.

La tensione inizia a salire all'Isola dei Famosi, e questa volta il teatro dello scontro non è la spiaggia principale, ma l'Isolamento di Montecristo. Privata della compagnia degli altri, la naufraga ha infatti avuto l'opportunità di spiare alcune immagini dei suoi compagni d'avventura attraverso un monitor. Una clip in particolare ha acceso la sua reazione: si trattava di una chiacchierata tra MarioAdinolfi e CarlyTommasini, due concorrenti che per motivi ideologici sembravano destinati a restare distanti.Adinolfi, noto per le sue posizioni pubbliche fortemente critiche nei confronti delle istanze LGBT+, e Carly, modella e donna transgender, avevano già avuto un primo scambio civile durante la puntata inaugurale. Davanti alla conduttrice Veronica Gentili, Carly aveva provato a gettare le basi per una convivenza pacifica, spiegando: "In questi giorni pre-Isola abbiamo avuto modo di confrontarci e conoscerci in modo superficiale, ma vedo già che c'è una grande apertura e volontà di comunicare.