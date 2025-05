Mario Adinolfi attaccato da Loredana Cannata all' Isola | Brucio le sue idee contro gay e donne

Nella nuova edizione dell'Isola dei Famosi, il clima si fa subito teso: Mario Adinolfi è stato al centro di un furioso attacco da parte di Loredana Cannata. Durante la puntata del 12 maggio 2025, le sue controverse opinioni su gay e donne hanno scatenato reazioni forti, accendendo un dibattito infuocato tra i concorrenti.

Isola dei Famosi, Adinolfi e Cannata ai ferri corti: il primo scontroLa nuova edizione dell'Isola dei Famosi è entrata subito nel vivo e, durante la puntata andata in onda lunedì 12 maggio 2025, i riflettori si sono accesi su un acceso confronto tra MarioAdinolfi e LoredanaCannata. La tensione è esplosa quando i due concorrenti si sono accusati reciprocamente di essere poco utili all'interno del gioco. Adinolfi ha criticato il percorso dell'attrice, mettendo in dubbio la sua compatibilità con la natura estrema del reality, soprattutto per le sue scelte alimentari da vegana e crudista. Cannata ha risposto duramente, sottolineando come lei partecipi attivamente alle prove, a differenza del giornalista, la cui condizione fisica lo esonera da alcune attività.LoredanaCannata attacca le idee omofobe di Adinolfi all'Isola dei FamosiIl momento più teso è arrivato durante la fase delle nomination. 🔗Leggi su Tvpertutti.it