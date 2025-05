marianna cellai eletta presidente di fiesa confesercenti

Marianna Cellai è stata eletta presidente di Fiesa Confesercenti durante l'assemblea elettiva del 13 maggio 2025. Questo evento segna un passo importante nel rinnovo delle categorie di rappresentanza di Confesercenti Firenze, con Fiesa che rappresenta gli alimentaristi, protagonisti fondamentali del settore.

Firenze, 13 maggio 2025 - Prosegue con l’assemblea della Fiesa la fase elettiva 2025 di Confesercenti Firenze per il rinnovo delle categorie di rappresentanza del Sistema Confesercenti. Fiesa è la federazione che rappresenta il settore degli alimentaristi, ed è stata designata la nuova Presidenza Provinciale composta da MariannaCellai, Sabrina Giovannini, Daniele Guerrini, Paolo Saccomanno e Raffaele Viggiani. Per quanto riguarda la figura del presidente è stato eletta alla guida MariannaCellai, che succede a Paolo Saccomanno. MariannaCellai è titolare dello storico negozio “Alimentari Luana” a Grassina. Durante l’assemblea elettiva sono stati oggetto di discussione e confronto i temi che più stanno a cuore alla categoria; la neo elettapresidenteMariannaCellai, nel suo intervento, ha ringraziato i colleghi per la fiducia accordata, e ha delineato le azioni da portare avanti in futuro per lo sviluppo dell’intera categoria. 🔗Leggi su Lanazione.it