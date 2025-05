Maria Lina Carreri Mariolina chi era la moglie di Shel Shapiro morta suicida | Per me è stato come essere investito da un treno

Maria Lina Carreri, nota come Mariolina, è stata la moglie del celebre musicista Shel Shapiro, la cui vita privata è segnata dalla tragica morte di lei nel 1992. La sua scomparsa, avvenuta in circostanze drammatiche, ha avuto un impatto devastante su Shapiro, paragonato a un investito da un treno, segnando profondamente il suo percorso di vita e relazioni successive.

ShelShapiro ha avuto una vita privata piuttosto turbolenta, dalla morte della sua prima moglie MarioLina, che si è tolta la vita nel 1992. Successivamente Shapiro si è risposato con Cristina Rivetti ma la loro relazione si è conclusa nel 1997 con un divorzioMariaLinaCarreri e ShelShapiro sono convolati a nozze nel 1969. Dalla loro unione è nata poi Malindi Michelle. MariaLinaCarreri era una fotomodella e aveva conquistato la fascia di Miss Cinema nel 1962. Il matrimonio si è però interrotto bruscamente per un terribile episodio. Il 3 novembre 1992 MariaLinaCarreri si è tolta la vita inalando il gas di scarico della sua auto.Un lutto terribile che ha segnato la vita di ShelShapiro che per anni ha vissuto una profonda depressione. ShelShapiro aveva rivelato in un’intervista a La Repubblica di non aver compreso il gesto della moglie: “Per me è statocomeessereinvestito da un treno (. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it