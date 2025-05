Maria Corleone anticipazioni stasera | Don Luciano sotto attacco Maria costretta a scegliere

Stasera, martedì 13 maggio, su Canale 5, il nuovo episodio di "Maria Corleone 2" ci porterà in un momento cruciale: Don Luciano è sotto attacco e Maria si trova di fronte a una scelta difficile mentre Zerilli minaccia la sua famiglia. Scopri cosa accadrà in questa avvincente puntata, con Rosa Diletta Rossi nei panni di Maria.

Nuovo appuntamento con le avventure di MariaCorleone, Maria deve salvare Don Luciano minacciato da Zerilli : ecco cosa vedremo su Canale 5. Questa sera, martedì 13 maggio, su Canale 5, in prima serata, andrà in onda un nuovo episodio di MariaCorleone 2, la fiction che vede Rosa Diletta Rossi nei panni della protagonista. Nella terza puntata, Maria deve tornare nel mondo del crimine per salvare Don Luciano mentre Luca e Sandra si contendono il destino di Giovannino. Dove eravamo rimasti Sandra è in fuga con il piccolo Giovannino e si rifiuta di rivelare a chiunque, nemmeno a Maria, dove si trova. La sua decisione lascia tutti nell'incertezza, mentre la tensione cresce. Nel frattempo, Don Luciano deve affrontare una nuova minaccia: il . 🔗Leggi su Movieplayer.it