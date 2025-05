Maria Corleone 2 stasera in tv la terza puntata | le anticipazioni

Stasera, martedì 13 maggio, alle 21.20 su Canale 5, va in onda la terza puntata della seconda stagione di "Maria Corleone". Le anticipazioni promettono colpi di scena e tensioni crescenti, mentre la protagonista affronta sfide che potrebbero compromettere gli equilibri già delicati della sua vita. Non perdere questo emozionante appuntamento!

Oggi, martedì 13 maggio dalle 21.20 su Canale 5, la seconda stagione della serie "MariaCorleone" torna con la terza (e penultima) puntata stagionale. Le vicende rischiano di scompigliare i già fragili equilibri della protagonista: un capitolo che si preannuncia ricco di tensione, passioni in. 🔗Leggi su Europa.today.it © Europa.today.it - Maria Corleone 2, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

