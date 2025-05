Maria Corleone 2 | le anticipazioni della terza puntata

Questa sera, martedì 13 maggio 2025, ritorna su Canale 5 la suspense di "Maria Corleone 2" con la terza puntata. Protagonista Rosa Diletta Rossi continua a navigare tra intrighi e colpi di scena. Scopriamo insieme le anticipazioni, la trama e il cast di questo imperdibile episodio!

MariaCorleone 2: le anticipazioni (trama e cast) dellaterzapuntata, 13 maggioQuesta sera, martedì 13 maggio 2025, su Canale 5 va in onda la terzapuntata di MariaCorleone 2, la serie con protagonista Rosa Diletta Rossi in onda per quattro puntate con la seconda stagione. Vediamo insieme le anticipazioni.Trama e anticipazioniDon Luciano in carcere è nel mirino di Don Saro Zerilli: per potersi garantire protezione ha bisogno di soldi e chiede a Maria di riprendere il narcotraffico. Luca reagisce alla scelta di Maria di trasferirsi a Roma portando avanti la causa legale per l'affidamento del piccolo Giovannino, che viene sempre tenuto da Sandra in una località segreta. Quando Matteo Lombardo scopre che i Corleone stanno ostacolando i suoi traffici al porto di Palermo, decide di farla finita una volta per tutte con Don Luciano.