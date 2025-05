Maria Corleone 2 | il figlio Giovannino è malato? Cosa esce fuori

Nella nuova stagione di "Maria Corleone", il giovane Giovannino è gravemente malato, mettendo a rischio l'intera famiglia. Mentre Don Luciano sconta la sua pena in prigione a Roma, Maria deve affrontare nemici sempre più agguerriti e prendere decisioni cruciali per proteggere i suoi cari. La tensione cresce in un susseguirsi di colpi di scena.

Cosa sta accadendo a Giovannino il figlio di MariaCorleone nella serie TV di Canale 5? Le cose si mettono male per la famiglia Corleone, che si ritrova a dover lottare contro più nemici. Al momento, Don Luciano Corleone si trova in prigione, a Roma. Si trova sul posto anche Maria, la quale ha deciso di trasferire la sua Lady By Corleone nella Capitale italiana, proprio dove si trova ora il padre. Insieme al fratello, Stefano, ha cercato così, restando allo stesso tempo vicina al padre, di evitare il fallimento della sua azienda di abbigliamento. Ma sembra proprio che Giovannino abbia qualche malattia. MariaCorleone 2 anticipazioni: il figlio Giovanni sarebbe malato. Nella terza puntata di MariaCorleone 2, in onda il 13 maggio 2025, abbiamo visto il piccolo Giovannino presentare dei brutti lividi sulla gamba.

