Maria Corleone 2 chi è davvero Beatrice fidanzata di Stefano | il segreto

Beatrice, la fidanzata di Stefano in "Maria Corleone 2", si rivela un personaggio ricco di misteri. Nella terza puntata, trasmessa il 13 maggio 2025, emergono dettagli inaspettati sulla sua vera identità e sugli oscuri segreti che cela, rendendo la trama sempre più avvincente. Scopriamo insieme chi è realmente questa intrigante figura.

Chi è davveroBeatrice in MariaCorleone 2? Stiamo parlando di uno dei volti principali della seconda stagione della serie TV della prima serata di Canale 5. Nella terza puntata, in onda il 13 maggio 2025, abbiamo avuto ulteriori conferme riguardo alla sua vera identità e a cosa sta nascondendo. Infatti, Beatrice ha un enorme segreto che porta con sé e non è la persona che dice di essere. Il suo vero nome è un altro e StefanoCorleone è ormai caduto in trappola, convinto di essere molto amato da lei. Ma vediamo insieme tutto quello che esce fuori sulla donna, che sta cercando di mettere i bastoni tra le ruote alla protagonista.MariaCorleone 2: chi è Beatrice, la fidanzata di Stefano, e cosa nascondeIn MariaCorleone 2, Beatrice Serra è in realtà la figlia di Matteo Lombardo. Quest’ultimo è un trafficante internazionale di rifiuti tossici, che torna a Palermo per prendere il potere. 🔗Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Maria Corleone 2, chi è davvero Beatrice (fidanzata di Stefano): il segreto

Approfondimenti da altre fonti

Maria Corleone 2 come finisce? Anticipazioni ultima puntata (20 maggio): la resa dei conti

Da msn.com: Sta andando in onda proprio in questo momento la terza e penultima puntata della serie tv di Canale 5 targata Taodue che anche in questa stagione sta ...

Maria Corleone 2: cosa succede nell’ultima puntata del 20 maggio? Ecco tutte le anticipazioni

Riporta tag24.it: Cosa succede nell’ultima puntata di Maria Corleone 2 in onda il 20 maggio 2025 su Canale 5? Colpi di scena, verità nascoste e una battaglia finale che cambierà tutto. Ecco dove vederla e come eravamo ...

“Maria Corleone 2”: Maria ha scelto il narcotraffico e sostiene suo padre in carcere

Segnala alfemminile.com: Don Luciano è in carcere e, durante l’incontro con la figlia, obbliga Maria a tornare a dedicarsi al narcotraffico. Questa decisione avrà delle conseguenze ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ascolti TV del 20 settembre 2023: Il Commissario Montalbano e Maria Corleone in testa

Nella serata di ieri, mercoledì 20 settembre 2023, il panorama televisivo italiano ha visto alcuni programmi prime time attirare l'attenzione di milioni di spettatori.