Maria Corleone 2 | attentato fallito alleanze strategiche e conflitti familiari

La serata di oggi si preannuncia avvincente con l’attesissimo Maria Corleone 2, in onda su Canale5 alle 21.30. Gli spettatori saranno catapultati in un mondo di alleanze strategiche, conflitti familiari e un attentato fallito, mentre la protagonista lotta per la sua sopravvivenza e il controllo del potere. Non perdetevi questo emozionante episodio!

La serata di oggi si preannuncia ricca di emozioni con l'atteso appuntamento di MariaCorleone 2 in onda su Canale5 alle ore 21.30. La puntata, che ci regalerà nuovi sviluppi della vicenda, invita lo spettatore a immergersi in un intreccio di alleanze e tradimenti, in cui la protagonista dovrà lottare per mantenere un fragile equilibrio .

Nel terzo episodio di “Maria Corleone 2” Don Luciano chiede alla figlia di tornare al narcotraffico - Il boss chiede a Maria di riprendere il narcotraffico. Lei non riesce a dirgli di no: si trasferisce a Roma e sfida Luca per l’affidamento del figlio. Il conto alla rovescia verso il gran finale è ini ... 🔗iodonna.it

Anticipazioni Maria Corleone 2, terza puntata 13 maggio 2025/ E’ guerra tra Don Luciano e Lombardo! - Anticipazioni Maria Corleone 2, terza puntata in onda oggi - 13 maggio 2025 - su Canale 5: questioni di famiglia e imprevisti ... 🔗ilsussidiario.net

“Maria Corleone 2”: Maria ha scelto il narcotraffico e sostiene suo padre in carcere - Don Luciano è in carcere e, durante l’incontro con la figlia, obbliga Maria a tornare a dedicarsi al narcotraffico. Questa decisione avrà delle conseguenze ... 🔗alfemminile.com

