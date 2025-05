maria corleone 2 anticipazioni ultima puntata di martedì 20 maggio 2025

Martedì 20 maggio 2025 si avvicina l'atteso finale di "Maria Corleone 2". Diretta da Mauro Mancini, la serie esplorerà i complessi dilemmi morali della protagonista e dei suoi attori secondari, promettendo non solo scene d'azione intense legate alla malavita, ma anche momenti di profonda introspezione. Preparati a un epilogo ricco di emozioni.

Le quattro puntate di MariaCorleone 2, dirette da Mauro Mancini per Clemart in collaborazione con Taodue – Gruppo Mediaset, racconteranno i conflitti morali della protagonista e dei personaggi che le vivono intorno. Ci saranno scene d'azione legate al mondo della malavita, ma anche riflessioni sull'amore e sugli instabili equilibri di un nucleo familiare calati in quel contesto. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di settimana in settimana.MariaCorleone 2, anticipazioni quarta e ultimapuntata di martedì 20 maggio2025La resa dei conti2×04: Mentre Don Luciano è in fuga, Maria deve fronteggiare la causa legale di Luca per riottenere Giovannino. Sandra si accorge che il piccolo ha degli strani lividi sul corpo e chiede di visitarlo. Quando Maria, dopo aver ultimato l'ultimo scambio di droga, sta per chiudere la collezione della nuova maison, Stefano scopre casualmente la verità sull'identità di Beatrice.