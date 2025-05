Margheriti resta grave E’ a Livorno

Stefano Margheriti continua a versare in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto durante il Longin. Trasferito dall’ospedale di Lido di Camaiore a quello di Livorno, rimane in Terapia intensiva con prognosi riservata. Sebbene le sue condizioni siano ancora critiche, sono al momento stabili.

Stefano Margheriti è stato trasferito dall’ospedale di Lido di Camaiore a quello di Livorno, sempre però ricoverato nel reparto di Terapia intensiva e in prognosi riservata. Le sue condizioni, ancora gravi, sono però stabili.Margheriti (nella foto) è rimasto vittima di una caduta durante il Longines Versilia Horse Show, evento di salto ostacoli CSI* che si é svolto il weekend scorso. E’ successo tutto in campo gara, durante il percorso: al penultimo ostacolo il cavaliere è caduto. Appare probabile che la caduta sia stata causata da un malore, ma questa ipotesi deve essere confermata o meno dall’esito degli accertamenti che saranno effettuati dai medici.Al momento resta il clima di grande apprensione per il suo stato di salute. Familiari, amici e colleghi sono con il fiato sospeso. Margheriti gestisce la Scuderia Gorello a Follonica. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Margheriti resta grave. E’ a Livorno

Approfondimenti da altre fonti

Margheriti resta grave. E’ a Livorno - Stefano Margheriti è stato trasferito dall’ospedale di Lido di Camaiore a quello di Livorno, sempre però ricoverato nel ... 🔗lanazione.it

Margheriti è stato trasferito a Livorno - Le condizioni di Stefano Margheriti sono gravi ma stabili: il cavaliere non si è ancora risvegliato, ma è stato trasferito dalla terapia intensiva dell’ospedale Versilia di Lido di Camaiore a quella ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

CHOC A LIVORNO, COSPARGE UN CANE DI BENZINA PER DARGLI FUOCO

Rolfo, è un cane di otto anni. Ha una mamma umana: Marzia Capitani, con cui vive a Livorno. Rolfo si trovava nel giardino di casa sua, senza dar fastidio a nessuno, quando un balordo, non ancora identificato, lo ha ricoperto di benzina e acquaragia, probabilmente per dargli fuoco.