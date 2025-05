Mareno tutto pronto per il 48esimo Torneo Primavera di calcio

Tutto è pronto per il 48° "Torneo di Primavera" a Mareno di Piave, una manifestazione notturna che promette emozioni. Otto squadre Allievi di livello interregionale si sfideranno a partire dal 15 maggio, con il Venezia tra le protagoniste. Un evento imperdibile per gli appassionati di calcio e per gli amanti dello sport giovanile!

E' tuttopronto per l'avvio del 48° "Torneo di Primavera", manifestazione in notturna che vedrà scendere sul rettangolo di gioco di Mareno di Piave otto squadre della categoria Allievi a livello interregionale. Il via il prossimo 15 maggio: a sfidarsi ci saranno le formazioni del Venezia. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Mareno, tutto pronto per il 48esimo "Torneo Primavera" di calcio

Cosa riportano altre fonti

Mareno, tutto pronto per il 48esimo "Torneo Primavera" di calcio - Appuntamento da non perdere per gli appassionati a cominciare da giovedì prossimo 15 maggio. In campo le formazioni della categoria Allievi di Venezia, Vittorio Falmec S.M. Colle, la netxgen della Liv ... 🔗trevisotoday.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR DISPONIBILE IN TUTTO IL MONDO

La serie Call of Duty pi? venduta continua con un nuovo capitolo del franchise e lo regala alla community pi? grande e coinvolta della storia di Call of DutyActivision ha annunciato oggi il lancio in tutto il mondo dell'attesissimo Call of Duty: Black Ops Cold War, una nuovissima puntata della serie pi? venduta di Call of Duty e un sequel diretto dell?amatissimo dai fan Call of Duty: Black Ops.