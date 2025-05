Marelli contradditorio quel diverbio con Conte dopo Inter-Napoli | Il VAR non può intervenire

Il diverbio tra Marelli e Conte dopo Atalanta-Roma ha acceso un acceso dibattito, evidenziando l'impatto del VAR nelle decisioni arbitrali. I giallorossi, ora in difficoltà nella corsa alla Champions League, si trovano a dover recuperare un punto su Juventus e Lazio in un finale di stagione particolarmente intenso.

Tanti i temi uscenti da Atalanta-Roma destinati a far discutere nel tempo, e non solo legati agli stretti risultati di campo. Da questo punto di vista la realtà mostra che per i giallorossi si fa ora veramente dura la Champions League, con un punto da recuperare su Juventus e Lazio, a due giornate dalla fine, ed un calendario di certo non favorevole. Il match di Bergamo però porta con se notevoli strascichi, sia per quanto riguarda un Gasperini che i tifosi non vogliono nella capitale per il post Ranieri, sia per quel rigore tolto, per il contatto Pasalic-Koné, che getta nuove ombre sulle modalità di utilizzo del VAR.C’è chi però si è apertamente schierato dalla parte di Sozza. Luca Marelli, anch’esso ex fischietto ed ora opinionista per Dazn, si è trovato d’accordo con la decisione di Abisso di richiamare il direttore di gara al monitor, ma le sue parole furono ben diverse dopo il rigore concesso all’Inter nella sfida contro il Napoli: “Il VAR in questi casi non può Intervenire, Mariani l’ha valutato nella sua Interezza. 🔗Leggi su Sololaroma.it