Mare bandiere blu 2025 | Toscana sale a 19 una in più Ecco spiagge e approdi premiati

Nel 2025, la Toscana si conferma un'eccellenza nella qualità del mare, con 19 bandiere blu, una in più rispetto all'anno precedente. Questo riconoscimento evidenzia la bellezza delle sue spiagge e degli approdi turistici. In tutta Italia, sono 246 le località premiate, per un totale di 487 spiagge e 84 approdi che si distinguono per sostenibilità e servizi.

Si difende bene, la Toscana rispetto alla qualità del Mare2025. Ha 19 bandiere blu: una in più rispetto al 2024. In tutt'Italia sono 246 le località rivierasche, per complessive 487 spiagge, e 84 gli approdi turistici che hanno ricevuto quest'anno il riconoscimento Bandiera blu 2025, assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee) nel corso della cerimonia di premiazione che si è svolta a Roma presso la sede del Cnr

