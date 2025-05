Mare Bandiere Blu 2025 a 487 spiagge Liguria ancora al top

La Liguria si conferma regina delle "Bandiere Blu 2025", con 487 spiagge premiate e 84 approdi turistici riconosciuti dalla FEE. Roma, 13 maggio (askanews) – Ben 246 località rivierasche italiane brillano nel panorama globale, rappresentando l'11,5% delle spiagge premiate al mondo, con quindici nuove assegnazioni che celebrano l’impegno per la qualità e la sostenibilità.

Roma, 13 mag. (askanews) - Sono 246 località rivierasche (per complessive 487 spiagge, l'11,5% delle spiagge premiate a livello mondiale) e 84 approdi turistici a potersi fregiare in Italia del riconoscimento "Bandiera Blu 2025" della FEE Foundation for Environmental Education. Quindici i nuovi ingressi (e cinque i Comuni non riconfermati). L'obiettivo principale del programma è promuovere nei Comuni rivieraschi una conduzione sostenibile del territorio, attraverso una serie di indicazioni che mettono alla base delle scelte politiche l'attenzione e la cura per l'ambiente e l'accessibilità.Nell'edizione 2025, in particolare, la Liguria si conferma al top con 33 località, anche se perde una Bandiera; la Puglia sale a 27 riconoscimenti (con 3 nuovi ingressi); segue con 23 "Bandiere Blu" la Calabria (3 tre nuovi ingressi); sono sempre 20 le "Bandiere Blu" per la Campania (perde una località ma segna un nuovo ingresso) e con un nuovo riconoscimento anche le Marche ricevono 20 "Bandiere Blu"; sale a 19 la Toscana (che conquista un Comune); Sardegna e Abruzzo ottengono 16 località (entrambe con un nuovo riconoscimento); la Sicilia conferma 14 Bandiere (due uscite e due nuovi ingressi); il Trentino Alto Adige conferma i suoi 12 Comuni; il Lazio sale a 11 (una nuova località); l'Emilia Romagna vede premiate 10 località (un nuovo ingresso), mentre sono riconfermate le 9 Bandiere del Veneto. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mare, "Bandiere Blu 2025" a 487 spiagge. Liguria ancora al top

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bandiere Blu 2025, quali sono le spiagge più belle d'Italia - Con un nuovo riconoscimento, anche le Marche ricevono 20 Bandiere Blu (Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo, Senigallia, Ancona, Sirolo, Numana, Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche, ... 🔗vanityfair.it

Mare, “Bandiere Blu 2025” a 487 spiagge. Liguria ancora al top - Roma, 13 mag. (askanews) – Sono 246 località rivierasche (per complessive 487 spiagge, l’11,5% delle spiagge premiate a livello mondiale) e 84 approdi turistici a potersi fregiare in Italia del ricono ... 🔗askanews.it

Bandiera blu, per ottenerla non basta il mare pulito: ecco cosa conta - Non conta mica solo il mare pulito. C'è la gestione dei rifiuti, la sostenibilità, l'educazione ambientale. Come +è nato questo premio? Con un esperimento fatto in Francia e tanti messaggi in bottigli ... 🔗dire.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Vacanze al mare con cane - ecco le spiagge italiane più dog friendly

Ma non è ovunque così: per scoprire dove il cane è il benvenuto, si possono consultare portali come Vacanze bestiali dell'Enpa.