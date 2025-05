Mare assegnate le Bandiere Blu 2025 | sono 487 le spiagge migliori d’Italia 20 in Campania

Nel 2025, l'Italia si conferma leader con 487 spiagge premiate con la Bandiera Blu, di cui 20 in Campania. Complessivamente, 246 località rivierasche e 84 approdi turistici ricevono questo prestigioso riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE), attestando l’impegno del nostro paese per la qualità ambientale e dei servizi.

sono 246 le località rivierasche e 84 gli approdi turistici che potranno fregiarsi del riconoscimento Bandiera Blu 2025. Complessivamente le spiaggesono 487, cioè l’11% di quelle premiate a livello mondiale. L’assegnazione da parte della Foundation for Environmental Education (FEE) è avvenuta questa mattina nella sede del Cnr, alla presenza del ministro per la Protezione civile e le politiche dem lare, Nello Musumeci. Nel corso della manifestazione sono state premiate quelle località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti negli ultimi 4 anni, come stabilito dai risultati delle analisi che, nel corso degli ultimi quattro anni, le Arpa (Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente) hanno effettuato nell’ambito del Programma Nazionale di monitoraggio, condotto dal ministero della Salute. 🔗Leggi su Ildenaro.it

