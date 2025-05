mare à porter con la talassoterapia casalinga ecco come provare la talassoterapia casalinga grazie a sali marini e coemstici che esfoliano e rilassano quali scegliere

Scopri i benefici della talassoterapia a casa tua! Con sali marini e cosmetici esfolianti, puoi trasformare il tuo bagno in un'esperienza da spa. Perfetto dopo una lunga giornata, questo trattamento ti fa immergere nei benefici del mare, anche quando non puoi raggiungerlo. Scegli i prodotti giusti e regalati un momento di puro relax.

talassoterapia à porter. Quando non ci si può immergere nelle calde acque del Mar Morto, o più semplicemente di qualsiasi altro Mare, Ecco che è il Mare a venire da noi. E la talassoterapia diventa casalinga, perfetto trattamento da fare nella propria vasca, dopo una giornata di primi caldi. talassoterapiacasalinga, di che cosa si trattaLo sapevano già gli antichi Egizi, Fenici, Greci e Romani: i bagni i mari fanno bene a corpo e mente grazie alle molte proprietà dell'acqua marina che rimineralizza, stimola, rigenera e rilassa il corpo.