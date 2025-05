Marco Rubio discute il cessate il fuoco in Ucraina con Kaja Kallas e ministri europei

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato ieri Kaja Kallas e ministri europei per discutere le prospettive di un cessate il fuoco in Ucraina. Nel vertice, si è analizzato il percorso verso la pace, evidenziando l'importanza della cooperazione internazionale nella risoluzione del conflitto e nella stabilizzazione della regione.

Il Segretario di Stato americano MarcoRubio ha discusso ieri "la strada da seguire per un cessate il fuoco e il cammino verso la pace in Ucraina" con l'alta rappresentante della politica estera di Bruxelles, KajaKallas, ed i ministri degli Esteri di alcuni Paesi Ue, del Regno Unito (David Lammy) e dell'Ucraina (Andrii Sybiha): lo ha reso noto in un comunicato la portavoce del Dipartimento di Stato, Tammy Bruce.Oltre che con Sybiha e Lammy, Rubio ha parlato con Jean-Noël Barrot (Francia), Johann Wadephul (Germania) e Rados?aw Sikorski (Polonia). 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Marco Rubio discute il cessate il fuoco in Ucraina con Kaja Kallas e ministri europei

