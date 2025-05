Marco Rizzo azzera il Pd | Gli resta solo il fascismo

Marco Rizzo, ex segretario del PC e attuale leader di Democrazia Sovrana Popolare, lancia un duro attacco al Partito Democratico, accusandolo di ridursi a un antifascismo senza sostanza. Con toni provocatori, sostiene che la sinistra, priva di argomenti concreti, utilizzi il fascismo come una scusa per ignorare temi cruciali come guerre, economia e lavoro.

«Fra trecento anni la sinistra avrà ancora bisogno di gridare al fascismo. Non ha argomenti. Deve nascondere le questioni vere: le guerre, l'economia, il lavoro. È un antifascismo da passerella». MarcoRizzo, ex segretario del Pc, è il leader di Democrazia Sovrana Popolare. Sta tornando da Biella dove ha sfilato con le penne nere.«Tanta gente perbene, di cuore. Alla faccia dell'ultima polemica che i media mainstream hanno creato ad arte.». La polemica è partita dopo che qualche Alpino, venerdì sera in un bar, ha intonato Faccetta nera. La Schlein è andata in brodo di giuggiole: «È un insulto alla memoria. Quanto dovremo aspettare per avere la condanna da chi governa?». Rizzo, ieri il presidente Mattarella ha detto che gli Alpini sono «un esempio di onore e senso del dovere».

