Marchetti | Napoli il pareggio col Genoa pesa Ma l’Inter deve guardare gli azzurri non il contrario

Il pareggio del Napoli contro il Genoa si rivela un passo falso importante nella corsa allo scudetto. Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, sottolinea però che l'Inter deve temere gli azzurri anziché viceversa, suggerendo che la pressione sia ora sugli avversari. Gli equilibri della competizione si fanno sempre più delicati.

Marchetti: “Napoli, il pareggio col Genoapesa. Ma l’Interdeveguardare gli azzurri, non il contrario”">Il pareggio interno contro il Genoa ha lasciato l’amaro in bocca al Napoli e ai suoi tifosi, soprattutto in un momento cruciale della volata scudetto. Ma per Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ospite a Radio Marte, il giudizio sulla prestazione va letto con equilibrio: “Col Genoa il Napoli non ha disputato una brutta partita. Il gol di Vasquez nasce da un errore di Billing ed Olivera, un errore troppo grande per pensare che possa ripetersi. Questo è il bicchiere mezzo pieno”.Un pareggio che pesa nella corsa scudettoPiù critico, però, l’analisi sul risultato: “Il bicchiere mezzo vuoto riguarda il pareggio, perché in una volata scudetto così serrata ogni punto pesa. Ora il vantaggio sull’Inter è di due punti, e non si possono fare altri passi falsi”. 🔗Leggi su Napolipiu.com