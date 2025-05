marche lollobrigida visita la sede dell amap e le aziende del territorio

Oggi, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha visitato la sede dell’Amap ad Osimo, accompagnato dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. L’incontro ha avuto l'obiettivo di approfondire le iniziative locali nel settore agroalimentare e della pesca, evidenziando le potenzialità delle aziende del territorio.

visita del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, oggi ad Osimo, nella sede centrale di Amap, l'Agenzia regionale per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca. Ad accoglierlo il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli e il presidente dell'agenzia Marco Rotoni. Con loro anche la direttrice Francesca Severini. L'occasione ha consentito al ministro di apprendere da vicino le attività svolte da Amap. Una conoscenza già attivata in numerose occasioni sia nelle Marche che nella Capitale, all'interno dello stand della Regione Marche per l'evento promosso dal Ministero 'Agricoltura è'.L'agricoltura nelle Marche"L'Amap – ha dichiarato il ministro Lollobrigida – attraverso le sue competenze riesce ad avere una visione strategica della realtà agricola marchigiana, prevedendo ciò che ci si dovrà attendere in futuro, per mettere a punto modelli funzionali utili a garantire alle nuove generazioni condizioni pari o migliori di quelle che abbiamo".