Marche la Regione partecipa ad Expo 2025

La Regione Marche si prepara a brillare ad Expo 2025 Osaka, un'importante piattaforma internazionale dedicata al tema "Designing Future Society for Our Lives". Con un programma ricco di eventi e collaborazioni, le Marche porteranno alla ribalta le proprie eccellenze, contribuendo a un dialogo globale sulle innovazioni per un futuro migliore.

La RegioneMarche è pronta a mettere in mostra le sue eccellenze nella prestigiosa vetrina di Expo2025 Osaka, l’esposizione universale che riunisce il mondo sotto il tema Designing Future Society for Our Lives. Il programma ricco di eventi, iniziative, protagonisti e collaborazioni è stato presentato a Palazzo Raffaello ad Ancona alla quale sono intervenuti l’assessore alle Attività produttive Andrea Maria Antonini, il Commissario generale per l’Italia a Expo2025 Mario Vattani e il Maestro Giovanni Allevi in videocollegamento e l’architetto Antonella Nonnis curatrice della mostra Ars che si terrà al padiglione Italia.Cosa vedremoAssessore Antonini: “La partecipazione delle Marche all’Expo2025 di Osaka rappresenta un appuntamento strategico per la nostra Regione, una vetrina internazionale in un momento in cui è fondamentale consolidare e rilanciare l’Export, pilastro dell’economia marchigiana. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, la Regione partecipa ad Expo 2025

