La Regione Marche si afferma nel panorama del turismo sostenibile in Italia, ottenendo nel 2025 ben 20 Bandiere Blu. Questo prestigioso riconoscimento, assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE), celebra l'eccellenza delle acque e dei servizi turistici, testimoniando l'impegno nella tutela ambientale e nella valorizzazione delle bellezze naturalistiche marchigiane.

La Regione Marche si conferma protagonista del turismo sostenibile in Italia, conquistando 20 Bandiere Blu 2025, prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) per la qualità delle acque e dei servizi turistici. Un risultato che segna un ulteriore passo avanti rispetto allo scorso anno, grazie all’ingresso tra le località premiate di Campofilone (Fermo), nuova eccellenza del territorio marchigiano. La cerimonia ufficiale di consegna si è svolta oggi a Roma, alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti delle amministrazioni locali.Venti riconoscimenti Un momento di grande orgoglio per la Regione, come ha sottolineato il presidente e assessore al Turismo Francesco Acquaroli: “Ricevere quest’anno ben 20 Bandiere Blu, una in più dello scorso anno – commenta -, è un risultato straordinario che riconosce la qualità e la bellezza del nostro territorio e soprattutto dà merito al lavoro quotidiano portato avanti dalle amministrazioni locali, dagli operatori turistici e dai cittadini, che con impegno contribuiscono alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del nostro territorio. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, dove sono le 20 Bandiere Blu

