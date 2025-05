Maranello capitale della fotografia | arriva il congresso della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche

Maranello si prepara a diventare la capitale della fotografia ospitando, dal 14 al 18 maggio, il 77° Congresso Nazionale della FIAF. Questa importante manifestazione riunirà circa 5.500 fotografi e appassionati, rappresentando un'occasione unica per condividere esperienze e promuovere la cultura fotografica in un contesto di grande rilevanza per il settore.

Maranello è capitaleItalianadellafotografia: dal 14 al 18 maggio la città ospita il 77° congresso Nazionale della FIAF, la FederazioneItalianaAssociazioniFotografiche, associazione nazionale che raggruppa circa 5.500 associati tra fotografi e appassionati e 550 fotoclub affiliati su tutto.

