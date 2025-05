Mara Venier in ospedale per il marito Nicola Carraro | la dolce sorpresa

Mara Venier, simbolo di amore e dedizione, è stata accanto al marito Nicola Carraro durante un periodo difficile. Dopo le recenti complicazioni che lo hanno portato al San Raffaele di Milano, il loro legame si rafforza ancora di più, regalando momenti di tenerezza e speranza. Una dolce sorpresa per un amore che non conosce ostacoli.

MaraVenier, esempio di amore e dedizione al maritoNicolaCarraro. C’è tanta tenerezza nel gesto che gli ha rivolto, dopo un periodo complicato che sembra giunto finalmente al termine. Carraro è stato ricoverato al San Raffaele di Milano e ha affrontato nelle ultime settimane alcuni problemi di salute, che lo hanno costretto lontano da casa. La stessa che condivide con la sua amata Mara, per il pubblico la regina della domenica pomeriggio, per lui la donna sempre pronta a strappargli un sorriso.MaraVenier al fianco di NicolaCarraro nella malattiaNonostante gli impegni professionali che la vedono protagonista ogni domenica con Domenica In, MaraVenier non perde occasione per stare al fianco del marito. Così, al termine delle riprese dell’ultima puntata dell’11 maggio, zia Mara è partita per Milano per raggiungerlo all’ospedale San Raffaele, la struttura in cui è ricoverato da qualche tempo. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mara Venier in ospedale per il marito Nicola Carraro: la dolce sorpresa

