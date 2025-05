Mara Venier in ospedale a Milano dal marito | la foto e la dedica ai medici

Mara Venier si è recata immediatamente a Milano per stare vicino al marito, Nicola Carraro, ricoverato al San Raffaele. Dopo la sua puntata di Domenica In, la conduttrice ha condiviso un toccante scatto insieme a lui, accompagnato da una dedica speciale per il personale medico che si prende cura di lui.

Non appena terminata la sua Domenica In, MaraVenier è tornata subito a Milano, accanto al marito Nicola Carraro che da qualche giorno è ricoverato presso l'ospedale San Raffaele. La conduttrice aveva condiviso uno scatto insieme al suo Nicola nella struttura sanitaria già lo scorso martedì. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Mara Venier in ospedale a Milano dal marito: la foto e la dedica ai medici

