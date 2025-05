Mara Venier e Nicola Carraro nuovo arrivo in famiglia | il regalo speciale e la reazione

Mara Venier ha portato un sorriso al marito Nicola Carraro, attualmente ricoverato al San Raffaele di Milano, con un regalo speciale che ha illuminato la sua giornata. Nonostante le sfide legate alla salute, Carraro dimostra un grande spirito, sostenuto dall'amore e dalla vicinanza della moglie e della famiglia.

(Adnkronos) – MaraVenier ha fatto una sorpresa al marito NicolaCarraro, che attualmente si trova ricoverato al San Raffaele di Milano. Nonostante le difficoltà legate alla salute, il produttore cinematografico continua a mostrarsi forte e sorridente, sostenuto dall’affetto e dalla vicinanza della conduttrice di 'Domenica In', che ha deciso di sorprenderlo con un regalo . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

