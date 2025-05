Mara Venier e Nicola Carraro nuovo arrivo in famiglia | il regalo speciale e la reazione

Mara Venier ha riservato una dolce sorpresa al marito Nicola Carraro, attualmente ricoverato al San Raffaele di Milano. Nonostante le sfide legate alla salute, Nicola continua a rimanere forte e sorridente, grazie all'amore e al supporto della moglie e della famiglia. Un momento di gioia che riscalda i cuori anche in un periodo difficile.

(Adnkronos) – MaraVenier ha fatto una sorpresa al marito NicolaCarraro, che attualmente si trova ricoverato al San Raffaele di Milano. Nonostante le difficoltà legate alla salute, il produttore cinematografico continua a mostrarsi forte e sorridente, sostenuto dall'affetto e dalla vicinanza della conduttrice di 'Domenica In', che ha deciso di sorprenderlo con un regalo.

