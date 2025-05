Mara Carfagna insultata in diretta la reazione furiosa | Vergognati sciacallo!

Un acceso confronto televisivo ha infuocato l'ultima puntata de L'aria che tira su La7, con Mara Carfagna insultata in diretta dal giornalista Luca Telese. La reazione furiosa della deputata, che ha definito Telese uno "sciacallo", ha dato vita a scambi di accuse incandescenti, mettendo in luce le tensioni politiche attuali.

Un confronto televisivo durissimo, dai toni accesi e senza esclusione di colpi, si è consumato durante l’ultima puntata di L’aria che tira su La7 tra MaraCarfagna, deputata rientrata in Forza Italia dopo l’esperienza con Azione, e il giornalista Luca Telese, direttore del quotidiano Il Centro. Al centro della discussione, i cinque referendum abrogativi convocati per l’8 e 9 giugno, che toccano temi cruciali come lavoro e cittadinanza.Leggi anche: Travaglio, lo scontro con Gramellini in tv: “La Meloni ha fatto benissimo a non andare a Kiev, l’Europa ha perso la guerra”Il confronto è presto degenerato in uno scontro personale, con accuse pesanti, interruzioni reciproche e insulti velati, mentre sullo sfondo rimaneva il dramma delle morti sul lavoro. Un dibattito che ha rivelato non solo le divergenze sul merito dei quesiti referendari, ma anche una frattura profonda nel modo in cui politica e informazione trattano i temi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 🔗Leggi su Thesocialpost.it