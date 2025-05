Mantova-Catanzaro | sfida decisiva per la salvezza in Serie B

Il Mantova si prepara a vivere una sfida cruciale per la salvezza in Serie B, ospitando il Catanzaro al Martelli. Dopo una stagione intensa, i biancorossi sono vicini a ottenere la certezza aritmetica della permanenza, ma è fondamentale conquistare i tre punti per garantirsi un futuro nel torneo cadetto.

Il Mantova chiuderà questa impegnativa stagione in Serie B, attesa tanto a lungo, ospitando il Catanzaro al Martelli. La matricola biancorossa è vicina alla salvezza, ma manca ancora la sicurezza aritmetica. Per avere la certezza di potersi ripresentare ai nastri di partenza del torneo cadetto il prossimo anno (senza passare attraverso i playout) la squadra di Possanzini deve conquistare un risultato positivo con i giallorossi. La compagine di mister Caserta ha già la certezza di disputare i playoff, ma la sua posizione può variare dal quinto all’ottavo posto ed è per questo che Iemmello e compagni non verranno certo in gita di piacere a Mantova. L’allenatore virgiliano Possanzini nell’ora della verità chiede al pubblico biancorosso di rivelarsi ancora una volta decisivo."I nostri tifosi – è il commento dell’ex attaccante – sono stati spesso determinanti, il loro sostegno, dall’inizio alla fine, può essere decisivo". 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mantova-Catanzaro: sfida decisiva per la salvezza in Serie B

Su questo argomento da altre fonti

Mantova-Catanzaro: sfida decisiva per la salvezza in Serie B - Il Mantova ospita il Catanzaro al Martelli per una partita cruciale: serve un risultato positivo per la salvezza. 🔗msn.com

Davide Possanzini e il Mantova: sfida decisiva contro la Carrarese per la salvezza - Possanzini prepara il Mantova per una partita cruciale contro la Carrarese, puntando su tecnica e supporto dei tifosi. 🔗msn.com

Mantova in cerca di salvezza: sfida decisiva contro la Carrarese - Il Mantova, imbattuto in casa da due mesi, affronta la Carrarese per allontanarsi dalla zona playout in Serie B. 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Valle d'Aosta : Operaio di Catanzaro muore in Orrido Pré-St.Didier

Un operaio stradale è morto, in Valle d'Aosta, precipitando nell'Orrido di Pré-Saint-Didier. Stava effettuando dei lavori per l'Anas con la sua impresa, sulla Statale 26.