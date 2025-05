Manifatture Sigaro Accordo da 250 milioni in dieci anni con il Ministero

Un accordo da 250 milioni di euro in dieci anni è stato siglato tra il Ministero dell'Agricoltura e Manifatture Sigaro Toscano per sostenere la filiera italiana del tabacco Kentucky. Questa intesa, rinnovata a Lucca, prevede un investimento annuo di circa 25 milioni di euro, garantendo continuità e sviluppo per il settore.

Un nuovo Accordo da circa 25 milioni di euro l’anno per rafforzare e dare continuità alla filiera italiana del tabacco Kentucky. Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e ManifattureSigaro Toscano (MST) hanno rinnovato a Lucca il protocollo d’intesa che sancisce l’impegno pluriennale a favore di una delle colture più identitarie del Made in Italy.Rispetto ai procedenti accordi, l’attuale intesa, ha un orizzonte temporale di diecianni, fino al 2034-35, e prevede l’acquisto annuale di almeno 2.200 tonnellate di tabacco Kentucky coltivato in Italia, per un valore stimato di circa 250 milioni di euro in diecianni.Presenti alla firma il Sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra; l’Amministratore Delegato di MST Stefano Mariotti; i Presidenti delle principali associazioni tabacchicole italiane. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Manifatture Sigaro. Accordo da 250 milioni in dieci anni con il Ministero

