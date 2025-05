Mandibola rotta ad una 16enne si era rifiutata di dare un euro a due ubriachi

Una giovane di 16 anni è stata aggredita a Senigallia dopo essersi rifiutata di dare un euro a due uomini ubriachi. L'incidente, avvenuto mentre accompagnava un'amica al treno, ha portato a gravi conseguenze: la ragazza ha subito una frattura alla mandibola a seguito di un brutale pugno.

SENIGALLIA – Accompagnava un'amica a prendere il treno quando due ubriachi l'hanno fermata chiedendole un euro. La ragazzina, 16 anni appena, non aveva soldi con sé e aveva risposto che non aveva l'euro da dargli. Uno dei due uomini l'ha presa a pugni in faccia mentre l'altro non ha fatto nulla. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Mandibola rotta ad una 16enne, si era rifiutata di dare un euro a due ubriachi

