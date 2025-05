Mancano infermieri in Italia solo lo 08% degli studenti vuole intraprendere la carriera infermieristica

In Italia, la carenza di infermieri è allarmante, con solo l'8% degli studenti interessato a questa carriera. Parallelamente, a livello globale, la professione ha visto una crescita del 7% negli ultimi cinque anni. Tuttavia, il rapporto State of the World's Nursing 2025 mette in luce sfide significative per il settore, sottolineando l'urgenza di interventi.

Negli ultimi cinque anni il numero di infermieri a livello globale è aumentato di circa il 7%, passando da 27,9 milioni nel 2018 a 29,8 milioni nel 2023. Nonostante questa crescita, secondo il rapporto State of the World's Nursing 2025 pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’International Council of Nurses, il fabbisogno di professionisti rimane elevato: Mancano all’appello circa 5,8 milioni di infermieri per garantire una risposta adeguata ai bisogni di salute della popolazione mondiale.L'articolo Mancanoinfermieri, in Italiasolo lo 0,8% deglistudentivuoleintraprendere la carrierainfermieristica . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Infermieri italiani, pochi e sottopagati: ne mancano 65mila, e chi è in servizio vuole lasciare il lavoro - Pochi e mal retribuiti, sottoposti a turni di lavoro estenuanti e spesso vittime di aggressioni in corsia: è così che oggi, in Italia, gli infermieri sono sempre meno. Ne mancano ... 🔗msn.com

Infermieri, in Italia ne mancano almeno 65 mila. Crescono gli stranieri - I numeri nella giornata internazionale degli infermieri. Sono 460 mila gli iscritti all’ordine, di cui 400 mila in attività. Retribuzioni ben al di sotto della media Ocse ... 🔗italiaoggi.it

Pochi e sottopagati, in Italia mancano 65mila infermieri - ROMA Apprezzati dai cittadini e sempre più spesso laureati, gli infermieri chiedono buste paga adeguate e ruoli dirigenziali. Ma la realtà del loro lavoro è fatta ancora di turni massacranti, bassi st ... 🔗corrieredellacalabria.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sciopero infermieri : previste almeno un milione e mezzo di prestazioni in meno da Nord a Sud

Comunicato stampa del Nursing Up, Sindacato Infermieri Italiani - Numeri importanti, dati significativi che emergono gi? in queste prime ore di protesta, che testimoniano non solo la massiccia adesione degli infermieri italiani allo sciopero che ha avuto inizio questa mattina e perdurer? fino alle 7 di domani, ma soprattutto l?evolversi di uno stato d?animo che racconta la rabbia, lo stress, l?insoddisfazione per le richieste che da tempo immemore non vengono ascoltate da un Governo ?cieco e sordo?, ma soprattutto, mai come ora, anche la legittima paura, quella del confronto diretto con la morte.