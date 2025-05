Mamagama chi sono i cantanti dell’Azerbaijan all’Eurovision 2025

I Mamagama, il dinamico trio originario di Baku, rappresenteranno l'Azerbaijan all'Eurovision Song Contest 2025. Composto dal cantante Asaf, dal chitarrista Huss e dal batterista Arif, il gruppo si è formato nel 2021 ed è rapidamente diventato un simbolo di innovazione e vitalità nella scena musicale azerbaigiana.

Il nome della band – formata da Asaf (voce), Huss (chitarra) e Arif (batteria) – nasce dall'unione della parola "Mama", intesa come la creatrice massima, la fonte della vita, la forza che nutre il mondo quando necessario, con "Gama" che rappresenta l'intera gamma del suono, le frequenze più alte, le scale musicali che si estendono attraverso il tempo e lo spazio.

