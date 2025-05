Maltrattamenti all’asilo | Siamo arrabbiati nessun supporto dalle istituzioni

Bologna, 13 maggio 2025 – Un gruppo di genitori della scuola dell'infanzia Muratori di Soliera esprime la propria furia per i maltrattamenti subiti dai bambini. Ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni e chiediamo con urgenza supporto e concrete azioni per garantire un ambiente sicuro e sereno per i nostri piccoli. Le parole non bastano più.

Bologna, 13 maggio 2025 – “Siamo un gruppo di genitori dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia Muratori di Soliera recentemente coinvolta nei fatti riportati dai media. Ci rivolgiamo pubblicamente alle istituzioni scolastiche, agli enti locali, ai giornalisti e all’opinione pubblica, perché non posSiamo più restare in silenzio”. Inizia così la ‘lettera aperta’ firmata da ‘un gruppo di genitori della scuola d’infanzia Muratori’, in cui lavoravano le due maestre che nei giorni scorsi sono state indagate per il reato di Maltrattamenti aggravati ai danni di minori, nell’esercizio delle loro funzioni educative di cura. “In questi giorni viviamo un dolore profondo, misto a rabbia e smarrimento. Abbiamo appreso dai giornali, che qualcosa di grave è accaduto all’interno della scuola, a cui tutti i giorni affidiamo i nostri figli con fiducia. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti all’asilo: “Siamo arrabbiati, nessun supporto dalle istituzioni”

