Maltrattamenti alla moglie per un avvocato chiesta la condanna a oltre 5 anni di reclusione

Un avvocato di Riccione, 47 anni, affronta un processo per maltrattamenti e percosse ai danni della moglie. Il pubblico ministero Annadomenica Gallucci ha chiesto una condanna di 5 anni e 6 mesi. Il professionista era stato arrestato a febbraio 2024, portando alla luce una dolorosa vicenda di violenza domestica.

Una condanna a 5 anni e 6 mesi è la richiesta del pubblico ministero Annadomenica Gallucci nei confronti di un avvocato riccionese 47enne finito a processo per Maltrattamenti e percosse ai danni della moglie. Il professionista era stato arrestato una prima volta nel febbraio del 2024 dai.

