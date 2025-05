MaltempoMilano | allagato ponte Lambro

Un violento nubifragio ha colpito Milano, causando allagamenti nel quartiere Ponte Lambro. Nella serata, sono stati registrati 60 mm di pioggia in sole due ore, provocando disagi significativi. L'assessore alla Sicurezza, Marco Granelli, ha confermato l'intervento della Protezione civile per gestire l'emergenza e ripristinare la situazione.

23.57 Un nubifragio ha causato in tarda serata l'allagamento del quartiere Ponte Lambro a Milano, nella zona sud della città. L'assessore comunale alla Sicurezza, Marco Granelli, comunica che sono caduti 60 mm di acqua in due ore, tra le 20 e le 22. "La Protezione civile è sul posto, scrive Granelli sui social. "Purtroppo non vi era nessuna allerta e il sistema di Protezione civile è stato attivato solo al momento del temporale" aggiunge Granelli. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Se ne parla anche su altri siti

Granelli sui social: "Ponte Lambro allagato, purtroppo non c'era stata allerta"

Da rainews.it: L'assessore di Milano posta sui social la foto delle strade sommerse: "La protezione civile si è attivata solo al momento del temporale". 60mm di acqua caduti in due ore tra le 20 e le 22 ...

Violento temporale a Milano, allagamenti nel quartiere di Ponte Lambro

Lo riporta msn.com: L’assessore Marco Granelli: “Non vi era nessuna allerta e il sistema di protezione civile è stato attivato solo al momento del temporale” ...

Sesto San Giovanni, il Lambro tracima: chiuso il ponte San Maurizio e Pelucca isolata

Come scrive msn.com: Dopo avere allagato il quartiere Ponte Lambro a Milano, il fiume ha esondato anche a Sesto San Giovanni, in via San Maurizio al Lambro, al confine con Cologno, e su tutto l’asse viale Edison.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Città del Messico : Crollo ponte, 20 morti e 70 feriti | Video incidente

Questo è il bilancio provvisorio del Crollo di un ponte a Città del Messico mentre un treno della metropolitana lo stava attraversando.