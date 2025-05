MaltempoMilano | allagato Ponte Lambro

Un violento nubifragio ha colpito Milano, provocando l'allagamento del quartiere Ponte Lambro. Alle 23:57, l'assessore alla Sicurezza, Marco Granelli, ha riportato che in sole due ore sono caduti 60 mm di pioggia. La Protezione civile è intervenuta sul posto per gestire l'emergenza e fornire assistenza ai cittadini colpiti.

23.57 Un nubifragio ha causato in tarda serata l'allagamento del quartiere Ponte Lambro a Milano, nella zona sud della città. L'assessore comunale alla Sicurezza, Marco Granelli, comunica che sono caduti 60 mm di acqua in due ore, tra le 20 e le 22. "La Protezione civile è sul posto, scrive Granelli sui social. "Purtroppo non vi era nessuna allerta e il sistema di Protezione civile è stato attivato solo al momento del temporale" aggiunge Granelli. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it