Maltempo oggi allerta gialla in Emilia-Romagna Marche Abruzzo e Molise

Oggi, 13 maggio, l'Italia si prepara a fronteggiare una nuova ondata di maltempo con allerta gialla in Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Dopo un fine settimana soleggiato e caldo, un ciclone proveniente dal Mediterraneo riporta condizioni avverse sul nostro territorio, provocando possibili disagi e forti precipitazioni.

Per la giornata di oggi, 13 maggio, è prevista una nuova ondata di Maltempo. Dopo una breve tregua anticiclonica che ha regalato all'Italia un fine settimana prevalentemente soleggiato e un graduale aumento delle temperature, la situazione meteorologica peggiora nuovamente a causa di un ciclone simil-tropicale, che porterà con sé abbondanti piogge e temporali. Il Maltempo previsto per oggi ha fatto scattare quindi l'allertagialla della protezione civile nelle regioni di Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise.

Maltempo Nord Italia oggi - allerta rossa in Lombardia e Veneto: la situazione

Cronaca - Il maltempo non molla la presa sul Nord Italia: oggi martedì 21 maggio è allerta rossa in Lombardia e Veneto con i fiumi osservati speciali.