Maltempo nel Padovano | volontari della Protezione Civile al lavoro per fronteggiare l' emergenza

Lunedì 12 maggio 2025, alle 17 precise, un violento maltempo ha colpito il padovano, devastando teatri e strade nei comuni di Teolo, Selvazzano e Abano. Con nuvole oscure e grandine, l’emergenza ha richiesto un’immediata risposta. I volontari della Protezione Civile di Abano e dintorni si sono mobilitati rapidamente, pronti a fronteggiare la crisi e supportare la comunità.

Alle 17 spaccate di lunedì 12 maggio 2025, il cielo si è rotto. Nuvole nere, pioggia furiosa e grandine: il fortunale ha bussato forte alle porte dei Colli e ha messo in ginocchio Teolo, Selvazzano e Abano. Ma bastano 20 minuti alla ProtezioneCivile di Abano e dintorni per attivarsi. Due squadre.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Maltempo nel Padovano, decine di interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti e alberi abbattuti - Padova, 12 maggio 2025 – A partire dalle 18:30 di lunedì 12 maggio, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in una serie di interventi a causa del maltempo che sta colpendo la provincia di Padova, in ... 🔗nordest24.it

Bomba d'acqua e forte temporale nel Padovano, scantinati allagati e alberi caduti (anche sopra le auto), tante le chiamate ai vigili del fuoco - OSPEDALETTO EUGANEO (PADOVA) - Piogge intense e temporali hanno colpito la provincia di Padova dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 12 maggio. I vigili del fuoco sono intervenuti dalle ... 🔗msn.com

Maltempo con allagamenti e vento. Colpita soprattutto la Bassa Padovana - Vigili del fuoco al lavoro tra Abano, Este, Colli Euganei, interessati da grandine e forte vento, con alberi abbattuti ... 🔗rainews.it

Prosegue il maltempo sulla penisola : a Roma preoccupa livello Tevere

Il maltempo continua ad interessare l'Italia con abbondanti piogge, neve e disagi, dopo gli allagamenti e i danni registrati nel modenese e in alcune zone del Friuli e del Veneto.