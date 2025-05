Maltempo in Toscana | temporali forti scatta il codice giallo fino alle 22 di stasera

Maltempo in Toscana con forti temporali in arrivo: è stato attivato il codice giallo fino alle 22 di stasera. Si prevedono fenomeni intensi, con possibili colpi di vento e grandinate. I cittadini sono avvertiti di prestare attenzione e seguire gli aggiornamenti. Articolo tratto da Firenze Post.

I fenomeni potranno essere localmente anche di forte intensità, con possibili colpi di vento e grandinate

