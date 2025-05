Maltempo codice giallo per temporali forti

Maltempo in Toscana: la Sala operativa della Protezione civile ha attivato un codice giallo per temporali forti. Dalle 13 fino alle 22 di oggi, martedì 13 maggio, è previsto un aumento dell’instabilità soprattutto nelle zone centro-meridionali, con potenziali fenomeni intensi. Si invita la popolazione a prestare attenzione e seguire gli aggiornamenti.

