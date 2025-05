Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 14 maggio | le regioni a rischio

Un forte maltempo è previsto per domani, mercoledì 14 maggio, con allerta meteo gialla attivata in quattro regioni italiane. La Protezione civile avverte di rischi legati a temporali intensi e potenziali eventi idrogeologici. È fondamentale prestare attenzione e seguire le indicazioni delle autorità competenti per garantire la sicurezza.

Il Maltempo non lascia tregua e insisterà anche domani, mercoledì 14 maggio, in molte regioni italiane. La Protezione civile ha valutato pertanto allertameteogialla in quattro regioni per rischiotemporali e rischio idrogeologico. 🔗Leggi su Fanpage.it

