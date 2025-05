Malindi Pietro e Ginevra chi sono i figli di Shel Shapiro | Ho fatto qualche errore con la prima

Malindi, Pietro e Ginevra sono i figli di Shel Shapiro, celebre cantante. Provenienti da due matrimoni, Malindi, nata nel 1978 dalla prima moglie Mariolina, è rimasta orfana di madre a soli 14 anni. Pietro e Ginevra, nati dal secondo matrimonio, continuano a mantenere viva la memoria della loro famiglia, affrontando le sfide della vita con determinazione.

Malindi, Pietro e Ginevrasono i figli del noto cantante ShelShapiro. I tre figlisono nati da due matrimoni differenti, dalla prima compagna, ex modella nota come Mariolina e morta suicida nel 1992, aveva avuto la figlia Malindi Michelle, nata nel 1978 e rimasta orfana di mamma a soli 14 anni, un dramma che ha avuto risvolti pesanti nella sua crescita. Successivamente ShelShapiro era convolato nuovamente a nozze e questa volta con Cristina Rivetti, portata all'altare non molto tempo dopo la scomparsa di Maria Lina e con cui poi l'ex membro dei Rokes aveva rotto definitivamente nel 1997: tuttavia da questa relazione Shel aveva avuto due gemelli, Pietro e Ginevra e anche su di loro come per Malindi non sappiamo molto e ci affidiamo alle poche dichiarazioni pubbliche rilasciate dal diretto interessato.