Malattie sessuali test gratis per gli immigrati al Sacrario

Il 19 maggio, Piazza dei Caduti a Viterbo ospiterà un'importante iniziativa di salute pubblica: test gratuiti e anonimi per HIV, sifilide ed epatite C, dedicati soprattutto agli immigrati. Realizzati dall'associazione L’altro circolo in collaborazione con ASL e Croce Rossa Italiana, questi screening rappresentano un passo cruciale nella lotta contro le malattie sessualmente trasmissibili.

test gratuiti e anonimi per Hiv, sifilide ed epatite C in piazza dei Caduti a Viterbo. Per tutti ma soprattutto per i migranti. A effettuarli, il 19 maggio, l'associazione L'altro circolo che, in collaborazione con Asl e Croce rossa Italiana, continua la battaglia strutturale contro le Malattie. 🔗Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Malattie sessuali, test gratis per gli immigrati al Sacrario

