Malattie professionali in aumento tra le operatrici sociosanitarie A rischio anche gli stipendi

Negli ultimi anni, si è registrato un aumento allarmante delle malattie professionali tra le operatrici sociosanitarie, con effetti diretti sui loro stipendi. La situazione di salute e sicurezza per queste lavoratrici, impiegate principalmente in cooperative sociali e appalti pubblici, solleva preoccupazioni significative per il futuro del settore e per il benessere delle professioniste coinvolte.

