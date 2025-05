Malattia oculare della tiroide chi colpisce e conseguenze per la vista

La malattia oculare della tiroide, nota come Thyroid Eye Disease (TED), colpisce principalmente le persone con disfunzioni tiroidee, come il morbo di Graves. Questa patologia autoimmune può avere conseguenze significative per la vista, provocando sintomi debilitanti e alterando l'aspetto fisico, con impatti notevoli sulla qualità della vita dei pazienti.

In Inglese viene definita Thyroid Eye Disease. Il termine, contraddistinto dall’acronimo TED che è anche il nome di una campagna informativa di sensibilizzazione, indica la Malattiaocularetiroidea. Si tratta di una patologia autoimmune, complessa e debilitante che nei casi più gravi può causare perdita dellavista, alterazione della fisionomia del volto e addirittura pesare sulla qualità della vita dei pazienti.La campagna “Ti presento TED – Malattiaocularetiroidea: guardiamola a vista”, che mirano ad aiutare a conoscere l’identità clinica della patologia e fornire strumenti utili e accessibili per supportare i pazienti nel percorso verso diagnosi più tempestive. La campagna propone un cambio di prospettiva, attraverso un racconto in prima persona: è la Malattia stessa a parlare, accompagnando il pubblico alla scoperta delle sue caratteristiche e del suo impatto reale. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Malattia oculare della tiroide, chi colpisce e conseguenze per la vista

